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19 февраля 2020, 18:28 3

Полиция нашла "минера" Ровенского городского суда

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19 февраля 2020, 18:28 3
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Мужчина говорит, что заминировал суд чтобы его не осудили за кражу
Мужчина говорит, что заминировал суд чтобы его не осудили за кражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Вчера должно было состояться судебное заседание по делу в отношении 28-летнего обвиняемого в совершении кражи. Житель областного центра, чтобы избежать слушания, решил сообщить о заминировании. Для этого приобрел сим-карту, которую после звонка в полицию около 10:00 сразу выбросил.

С учреждения эвакуировали более 150 человек. Работники взрывотехнического отдела ГУНП и кинологи никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Зато сотрудники уголовного розыска "минера" вычислили. Мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок, полицейские изъяли.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.

Ранее судимому и сейчас подсудимому за имущественные преступления жителю отныне грозит еще и до шести лет лишения свободы.


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