Полиция нашла "минера" Ровенского городского суда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Вчера должно было состояться судебное заседание по делу в отношении 28-летнего обвиняемого в совершении кражи. Житель областного центра, чтобы избежать слушания, решил сообщить о заминировании. Для этого приобрел сим-карту, которую после звонка в полицию около 10:00 сразу выбросил.
С учреждения эвакуировали более 150 человек. Работники взрывотехнического отдела ГУНП и кинологи никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Зато сотрудники уголовного розыска "минера" вычислили. Мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок, полицейские изъяли.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении.
Ранее судимому и сейчас подсудимому за имущественные преступления жителю отныне грозит еще и до шести лет лишения свободы.
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