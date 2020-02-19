В Киеве задержали агента "МГБ ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР". Житель временно оккупированного Луганская находился в общегосударственном розыске

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР". Житель временно оккупированного Луганская находился в общегосударственном розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемой "МГБ ЛНР".



Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции