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19 февраля 2020, 18:10 8

Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра

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19 февраля 2020, 18:10 8
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Его зарплата за год выросла на треть – до 762 тыс. грн
Фото: Facebook
Его зарплата за год выросла на треть – до 762 тыс. грн

Зарплата городского головы города Нетишина Хмельницкой области Александра Супрунюка за 2019 год выросла втрое и составила 762 тысячи 236 гривен.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос, который опубликовали на портале "Доступ о правди", передает RegioNews.



Как отмечает местный активист Виктор Нетишинский в Facebook, средняя зарплата мэра Нетешина выросла с 48 тыс.грн. в 2018 году до 64 тыс.грн. в 2019 году.

Также он опубликовал инфографику с информацией о том, как выросла по сравнению с прошлым годом зарплата мэра и его заместителей.



Напомним, что полтавский мэр заработал в 36 раз меньше за свою жену.


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