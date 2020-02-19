Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра

Его зарплата за год выросла на треть – до 762 тыс. грн

Фото: Facebook

Его зарплата за год выросла на треть – до 762 тыс. грн

Зарплата городского головы города Нетишина Хмельницкой области Александра Супрунюка за 2019 год выросла втрое и составила 762 тысячи 236 гривен.



Об этом стало известно из ответа на информационный запрос, который опубликовали на портале "Доступ о правди", передает RegioNews.







Как отмечает местный активист Виктор Нетишинский в Facebook, средняя зарплата мэра Нетешина выросла с 48 тыс.грн. в 2018 году до 64 тыс.грн. в 2019 году.



Также он опубликовал инфографику с информацией о том, как выросла по сравнению с прошлым годом зарплата мэра и его заместителей.





Напомним, что полтавский мэр заработал в 36 раз меньше за свою жену.