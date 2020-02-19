Во Львовской области 2,5 млн выделили на педагогов частных школ

На выплату заработной платы педагогическим работникам частных школ области выделено 2,5 млн гривен, что обеспечивает расходы за январь и февраль текущего года.

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На выплату заработной платы педагогическим работникам частных школ области выделено 2,5 млн гривен, что обеспечивает расходы за январь и февраль текущего года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

В 2020 году в областном бюджете на эту цель за счет средств образовательной субвенции предусмотрено 17,8 млн гривен.

"Все дети имеют право получать качественное среднее образование, а в какой именно школе они будут его приобретать - решать родителям. Сегодня частное образование стремительно развивается. Не смотря на то, что школы частные, им также государство делегировало полномочия в обеспечении качественного образования и средства в тех же размерах из расчета на одного ученика, что и для остальных школ", - отметил директор департамента финансов Львовской ОГА Олег Демкив.

Как информируют в департаменте во Львовской области функционирует 21 частная школа, 20 из них во Львове и 1 в Ходоровськой ОТГ.