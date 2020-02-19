18:49  19 февраля
Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
17:04  19 февраля
Сказали, эвакуация: во Львовской области люди перекрыли дорогу до госпиталя
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 18:00 6

Экс-заместителя главы Херсонской ОГА подозревают в избиении людей

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 18:00 6
Читайте також українською мовою
Прокуратура Херсонской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рыщука, который подозревается в избиении людей
Фото: Facebook
Прокуратура Херсонской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рыщука, который подозревается в избиении людей

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В ближайшее время обвинительный акт в отношении него будет направлено в суд", - отметили правоохранители.

В сообщении говорится, что Рищука подозревают в нанесении телесных повреждений двум пострадавшим, один из которых - женщина, в сентябре 2019.

По информации местных СМИ, в сентябре прошлого года бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук избил Романа Чухалова – депутата районного совета.

Советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев написал в соцсетях подробности конфликта.

"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он в соцсети Facebook.

Пресс-служба полиции сообщает, что инцидент произошел на праздновании Дня села Правые Саги 22 сентября.

"22 сентября около 23:30 в полицию позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.


Офис генерального прокурора
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »