Экс-заместителя главы Херсонской ОГА подозревают в избиении людей
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"В ближайшее время обвинительный акт в отношении него будет направлено в суд", - отметили правоохранители.
В сообщении говорится, что Рищука подозревают в нанесении телесных повреждений двум пострадавшим, один из которых - женщина, в сентябре 2019.
По информации местных СМИ, в сентябре прошлого года бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук избил Романа Чухалова – депутата районного совета.
Советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев написал в соцсетях подробности конфликта.
"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он в соцсети Facebook.
Пресс-служба полиции сообщает, что инцидент произошел на праздновании Дня села Правые Саги 22 сентября.
"22 сентября около 23:30 в полицию позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.
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