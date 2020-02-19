Во Львове мужчина угрожал все взорвать
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
В 10 часов утра патрульные получили вызов от заявителя о том, что сотрудники полиции не пускают трамвай в центральную часть города. Муж сказал, если никто сейчас не приедет, то он бросит гранату и все взорвет.
Через несколько минут патрульные прибыли на площадь Ивана Франко. Встретили 63-летнего мужчину, который сразу признался, что это он совершил ложный вызов, потому что ему срочно надо решать личные дела.
Инспекторы провели поверхностную проверку, убедились, что мужчина запрещенных вещей при себе не имеет. Также удалось установить, что гражданин уже неоднократно привлекался к ответственности за ложные вызовы.
Мужчине вынесли постановление по ст.183 Куоап - заведомо ложный вызов специальных служб.
Напомним, 13 февраля, во Львове правоохранители проверили факт заминировании вокзала, аэропорта, торговых центров и других сооружений.
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