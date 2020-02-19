Убытки в 2,5 млн : начальнику администрации порта Бердянска сообщили подозрение
Как сообщили RegioNews в пресс-службе НАБУ, следствием противоправных действий стало нанесение 2,49 млн грн убытков.
По данным бюро, чиновника задержали с тремя лицами, причастными к совершению преступления. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
"В частности, речь идет о: заместителя начальника Бердянского филиала ГП АМПУ; инженера Бердянского филиала ГП АМПУ; экс-руководителя коммерческой компании", - пояснили в НАБУ.
Следствие установило, что указанные лица в течение 2018 - начала 2019 гг. организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование.
"В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы. Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года", - отметили в бюро.
Согласно информации с сайта администрации Бердянского морского порта, ее начальником является Александр Барчан.
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