18:49  19 февраля
Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
17:04  19 февраля
Сказали, эвакуация: во Львовской области люди перекрыли дорогу до госпиталя
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 17:47 4

Убытки в 2,5 млн : начальнику администрации порта Бердянска сообщили подозрение

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 17:47 4
Читайте також українською мовою
Детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили начальнику администрации Бердянского морского порта о подозрении в злоупотреблении служебным положением
Фото: nabu.gov.ua
Детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили начальнику администрации Бердянского морского порта о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Как сообщили RegioNews в пресс-службе НАБУ, следствием противоправных действий стало нанесение 2,49 млн грн убытков.

По данным бюро, чиновника задержали с тремя лицами, причастными к совершению преступления. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"В частности, речь идет о: заместителя начальника Бердянского филиала ГП АМПУ; инженера Бердянского филиала ГП АМПУ; экс-руководителя коммерческой компании", - пояснили в НАБУ.

Следствие установило, что указанные лица в течение 2018 - начала 2019 гг. организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование.

"В результате, интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы. Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2019 года", - отметили в бюро.

Согласно информации с сайта администрации Бердянского морского порта, ее начальником является Александр Барчан.


НАБУ порт убытки Бердянск
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »