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19 февраля 2020, 17:33 4

Мы хотим, чтобы шахтеры нашли новую работу — Оржель

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19 февраля 2020, 17:33 4
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Профильный министр считает нерентабельной добычу угля в Украине в новых условиях и предлагает шахтерам профессиональную переориентацию
Профильный министр считает нерентабельной добычу угля в Украине в новых условиях и предлагает шахтерам профессиональную переориентацию

Об этом сообщает министерство энергетики и защиты окружающей среды на своем сайте, пишет RegioNews.

По словам министра, сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.

"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика потому что это — прогресс, будущее, а уголь и его сжигание — прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", — отметил Алексей Оржель.

Правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.

"Нашим людям, работающим в энергетике, надо предлагать новое будущее. Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности", — добавил министр.

Он также констатировал, что в Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.

"Мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", — подытожил Оржель.


#Михайло Оржель #шахтарі
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