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19 февраля 2020, 17:20 5

Большинство кандидатов в нардепы по 179 округу живут не в Харьковской области - исследование

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19 февраля 2020, 17:20 5
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17 женщин и 23 мужчины баллотируются на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179
Фото: Центральная избирательная комиссия
17 женщин и 23 мужчины баллотируются на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть Опора.

Активисты проанализировали, что средний возраст кандидатов - 42 года.

28 кандидатов баллотируются от партии, 12 являются самовыдвиженцами. В то же время 23 из них - члены партий, 17 - беспартийные.

Большинство кандидатов проживает за пределами Харьковской области: 24 - в других городах Украины. 14 кандидатов проживают в Харьковской области. Два кандидата являются жителями непосредственно 179 избирательного округа.

Среди зарегистрированных кандидатов 14 работают в сфере бизнеса. Девять кандидатов временно не работают.

Среди кандидатов есть пара с одинаковыми фамилиями Юлия Светличная и Яна Светличная. По мнению наблюдателей Опоры, этот случай может содержать признаки злоупотреблений, и может ввести избирателей в заблуждение.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ОВО В Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской областной государственной администрации.


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