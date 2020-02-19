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19 февраля 2020, 17:18 8

Не услышали то, что хотели: в Раде повторно засядут из-за эскалации на Донбассе

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19 февраля 2020, 17:18 8
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Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки повторно заслушает информацию Министерства обороны Украины и Генерального штаба из-за эскалации на Донбассе
Фото: facebook/Олександр-Завітневич
Комитет Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки повторно заслушает информацию Министерства обороны Украины и Генерального штаба из-за эскалации на Донбассе

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

По его словам, заседание пройдет 21 февраля и скорее всего будет закрытым.

"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем смыслом, который мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера (18 февраля - ред.). А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому на пятницу (21 февраля - ред.) мы планируем провести комитет, снова пригласить представителей Генерального штаба", - заявил Завитневич.

При этом он добавил, что в случае получения новой информации от военнослужащих, то заседание комитета будет снова закрытым для представителей СМИ.

Отметим, первое заседание Комитета нацбезопасности относительно эскалации на Донбассе состоялось 19 февраля и также было закрытым для прессы.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.


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