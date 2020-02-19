Не услышали то, что хотели: в Раде повторно засядут из-за эскалации на Донбассе
Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.
По его словам, заседание пройдет 21 февраля и скорее всего будет закрытым.
"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем смыслом, который мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера (18 февраля - ред.). А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому на пятницу (21 февраля - ред.) мы планируем провести комитет, снова пригласить представителей Генерального штаба", - заявил Завитневич.
При этом он добавил, что в случае получения новой информации от военнослужащих, то заседание комитета будет снова закрытым для представителей СМИ.
Отметим, первое заседание Комитета нацбезопасности относительно эскалации на Донбассе состоялось 19 февраля и также было закрытым для прессы.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.
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