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19 февраля 2020, 16:42 9

В Одессе журналисты митинговали под стенами ОГА

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19 февраля 2020, 16:42 9
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Одесские журналисты вышли на митинг под стены ОГА с требованием расследовать дела о событиях 19 февраля 2014, а также выступили против нового законопроекта о СМИ
Фото: Odessa.online
Одесские журналисты вышли на митинг под стены ОГА с требованием расследовать дела о событиях 19 февраля 2014, а также выступили против нового законопроекта о СМИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

19 февраля одесские журналисты и активисты собрались под стенами ОГА, чтобы провести акцию по случаю шестой годовщины со дня избиения участников мирного митинга, в том числе представителей СМИ.

Также журналисты высказались против нового законопроекта №2693 о медиа, который 27 декабря зарегистрировали в Верховной Раде.

Генеральный директор телеканала "Думская ТВ" Юрий Басюк рассказал, что власть не только не содействовала в расследовании преступления, а и знала о том, что его будут совершать, а скорее всего ещё и выступила организатором избиения. Также он отметил, что новый закон, по сути, является механизмом регулирования работы СМИ для того, чтобы ограничить право распространения неугодной информации.

"Новый закон о медиа просто уничтожает свободу слова в Украине. Его принятие будет означать, что СМИ будет просто уничтожено", — отметил главный редактор Odessa Daily Леонид Штекель.

Ранее сообщалось, что в суде Одессы продолжают рассматривать дело о разгоне мирного митинга.


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