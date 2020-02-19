В Одессе журналисты митинговали под стенами ОГА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
19 февраля одесские журналисты и активисты собрались под стенами ОГА, чтобы провести акцию по случаю шестой годовщины со дня избиения участников мирного митинга, в том числе представителей СМИ.
Также журналисты высказались против нового законопроекта №2693 о медиа, который 27 декабря зарегистрировали в Верховной Раде.
Генеральный директор телеканала "Думская ТВ" Юрий Басюк рассказал, что власть не только не содействовала в расследовании преступления, а и знала о том, что его будут совершать, а скорее всего ещё и выступила организатором избиения. Также он отметил, что новый закон, по сути, является механизмом регулирования работы СМИ для того, чтобы ограничить право распространения неугодной информации.
"Новый закон о медиа просто уничтожает свободу слова в Украине. Его принятие будет означать, что СМИ будет просто уничтожено", — отметил главный редактор Odessa Daily Леонид Штекель.
Ранее сообщалось, что в суде Одессы продолжают рассматривать дело о разгоне мирного митинга.
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