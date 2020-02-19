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19 февраля 2020, 16:35 13

Кабмин назначил глав Госкино, Госспорта и еще двух ведомств

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19 февраля 2020, 16:35 13
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Правительство Украины назначило четырех глав государственных агентств по вопросам cпорта, кино, искусства, художественного образования
Фото: facebook/MKMSUkraine
Правительство Украины назначило четырех глав государственных агентств по вопросам cпорта, кино, искусства, художественного образования

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram.

"Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении МКМС: Левчук Сергей назначен председателем Государственного агентства спорта; Марина Кудерчук - председателем Государственного агентства по вопросам кино; Григоренко Галина - председателем Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанская Ольга - председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования".

СПРАВКА: В конкурсе на должность главы Госспорта приняли участие 27 кандидатов. Сергей Левчук является президентом Украинской федерации каратэ. На странице федерации отмечается, что Левчук построил "одну из самых успешных спортивных федераций и вывел каратэ Украины на Олимпийские Игры в Токио 2020".

Марина Кудерчук в 2004 году закончила Частное высшее учебное заведение "Бердянский институт предпринимательства" по специальности "Экономика предприятия". С 2003 по 2012 годы работала на различных должностях в структурах Государственной налоговой инспекции, Государственной налоговой администрации и Государственной налоговой службы города Запорожья и Запорожской области.

В 2017 году Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье. В 2019 году стала заместителем председателя Запорожской ОГА.


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