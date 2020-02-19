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19 февраля 2020, 16:21

Леонида Антоненко избрали первым замом главы Фонда госимущества

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19 февраля 2020, 16:21
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Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, назначил депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины
Кабинет министров на заседании в среду, 19 февраля, назначил депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины

Об этом сам Антоненко сообщил на своей странице в сети Facebook, пишет RegioNews.

Антоненко является депутатом Киевсовета, был избран от партии "Самопомич".

Щойно Уряд призначив мене на відповідальну посаду у Фонді держмайна. Дякую Dmitry Sennychenko і Олексій Гончарук -...

Опубліковано Leonid Antonenko Середа, 19 лютого 2020 р.

Ранее, 13 февраля, Киевсовет поддержал предложение мэра Виталия Кличко уволить Антоненко с должности председателя постоянной комиссии по вопросам собственности.

В 2014 -2015 годах он занимал должность директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.


#Леонід Антоненко #Фонд держмайна
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