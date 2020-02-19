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Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
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19 февраля 2020, 16:22 2

Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"

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19 февраля 2020, 16:22 2
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Президент России Владимир Путин присвоил звание "ветерана военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в оккупированном Россией Крыму
Фото: empr.media
Президент России Владимир Путин присвоил звание "ветерана военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в оккупированном Россией Крыму

Как передает RegioNews, соответствующий закон №19-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" он подписал 18 февраля.

Документ опубликован на российском портале правовой информации.

В частности, закон признает ветеранами военной службы тех, кто "проходил военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба".

СПРАВКА: После аннексии Крыма Россией 4 тыс .266 украинских военных не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы. В марте 2018 года военная прокуратура объявила их в розыск по подозрению в дезертирстве.


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