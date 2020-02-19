Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"

Президент России Владимир Путин присвоил звание "ветерана военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в оккупированном Россией Крыму

Фото: empr.media

Президент России Владимир Путин присвоил звание "ветерана военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в оккупированном Россией Крыму

Как передает RegioNews, соответствующий закон №19-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" он подписал 18 февраля.

Документ опубликован на российском портале правовой информации.

В частности, закон признает ветеранами военной службы тех, кто "проходил военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба".

СПРАВКА: После аннексии Крыма Россией 4 тыс .266 украинских военных не прибыли из Крыма для дальнейшего прохождения военной службы. В марте 2018 года военная прокуратура объявила их в розыск по подозрению в дезертирстве.