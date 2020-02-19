В Хмельницкой области женщина отсудила 8000 гривен у соцслужб
Жительница Новоушицкого района обратилась в районный суд с иском о взыскании с Управления социальной защиты населения в свою пользу 2060 гривен имущественного и 78 тысяч гривен морального ущерба, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого апеляциного суда.
Как объяснила истица, в 2015 году она обратилась в районное управление соцзащиты за субсидией и получила ее по апрель 2018 года. В феврале 2018-го ей пришло сообщение о долге за потребленный газ.
Оказалось, что задолженность образовалась из-за лишения права на субсидию. Позже Хмельницкий окружной административный суд признал действия управления соцзащиты неправомерными и обязал его вернуть незаконно снятые суммы со счетов истца на предприятиях-производителях или исполнителям жилищно-коммунальных услуг.
Женщина считает, что неправомерными действиями управления социальной защиты нанесло ей 2060 гривен имущественного ущерба, потому что пришлось восстанавливать газоснабжение и ездить на заседания в окружной админсуд, и 78 тысяч гривен морального ущерба.
Иск в Управление социальной защиты населения Новоушицкой РГА суд удовлетворил частично, взыскав в пользу истицы суммарно 8260 гривен имущественного и морального вреда.
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