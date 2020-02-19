В Запорожье на официальном уровне хотят ввести День трезвости

На сайте городского совета опубликовали проект решения, которым предлагают ограничить продажу алкогольных напитков на территории города

На сайте городского совета опубликовали проект решения, которым предлагают ограничить продажу алкогольных напитков на территории города

Сообщает RegioNews со ссылкой на городской совет.

Сейчас в Запорожье уже действует ограничение на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино, в ночное время.

Однако в Департаменте предоставления административных услуг предлагают ограничить продажу алкоголя еще и в дневное время, 1 раз в год.

Предлагается запретить реализацию алкогольных напитков 1 сентября, или День знаний, если он будет приходиться на дни "рядом" с 1 сентября. И если существующее ограничение распространяется только на магазины, киоски и другие подобные заведения, то 1 сентября хотят ограничить продажу алкоголя даже в заведениях общепита – кафе, ресторанах, и тому подобное.

Окончательное решение о поддержке или отклонении такого предложения депутаты должны будут принять на сессии городского совета.