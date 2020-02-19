В Запорожье на официальном уровне хотят ввести День трезвости
Сообщает RegioNews со ссылкой на городской совет.
Сейчас в Запорожье уже действует ограничение на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, включая пиво и вино, в ночное время.
Однако в Департаменте предоставления административных услуг предлагают ограничить продажу алкоголя еще и в дневное время, 1 раз в год.
Предлагается запретить реализацию алкогольных напитков 1 сентября, или День знаний, если он будет приходиться на дни "рядом" с 1 сентября. И если существующее ограничение распространяется только на магазины, киоски и другие подобные заведения, то 1 сентября хотят ограничить продажу алкоголя даже в заведениях общепита – кафе, ресторанах, и тому подобное.
Окончательное решение о поддержке или отклонении такого предложения депутаты должны будут принять на сессии городского совета.
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