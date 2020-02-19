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19 февраля 2020, 15:55 3

Минэкономики назвало сроки приватизации "Укрспирта"

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19 февраля 2020, 15:55 3
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины готовит передачу 41 предприятия ГП "Укрспирт" на приватизацию в Фонд государственного имущества
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины готовит передачу 41 предприятия ГП "Укрспирт" на приватизацию в Фонд государственного имущества

Как передает RegioNews со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, первые 36 предприятий передадут до 15 мая н.г., остальные 5 - до 16 июня, предприятия концерна "Укрспирт" - до 1 июля.

"Фонд госимущества, в свою очередь, подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы через платформу ProZorro.Продажи", - отметил он.

Также Высоцкий добавил, что с 1 июля 2020 года частный бизнес сможет получить лицензию на производство спирта.

В свою очередь, в.и.о директора "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что для приватизации необходимо завершить регистрацию имущества спиртовых заводов по ГП "Укрспирт", имущество передать на приватизацию в Фонд госимущества как "отдельное имущество" (пулом основных средств каждой целостной производственного участка), с возможностью не завершать реорганизацию предприятий. Это позволит передать объекты на приватизацию в кратчайшие сроки.

Отметим, ожидается, что поступления в госбюджет от приватизации всех спиртовых заводов "Укрспирта" составят около 2,5 миллиарда гривень.

Напомним, с 1 января 2020 вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли, согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.


Приватизация Фонд госимущества Укрспирт
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