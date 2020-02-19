В Одесе вербовщика в сексуальное рабство арестовали на два месяца с правом залога

Киевский райсуд Одессы арестовал на два месяца одессита, который подозревается в вербовке девушек в сексуальное рабство

Фото: ДПС

Киевский райсуд Одессы арестовал на два месяца одессита, который подозревается в вербовке девушек в сексуальное рабство

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает RegioNews.

Сообщается, что подозреваемый может выйти из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми. Злоумышленники выбирали девушек, которые находились в тяжелом материальном положении и предлагали им работу по оказанию интимных услуг на территории Израиля и Германии.

Организатором оказался 44-летний одессит, которого задержали в аэропорту, когда он пытался переправить двух украинок в Германию. Кроме того, был задержан и его сообщник.