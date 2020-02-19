Нардепы получили почти 6 миллионов компенсации за жилье

Около 160 народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн

Фото: flickr/National Bank Of Ukraine

Около 160 народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн

Как сообщает RegioNews со ссылкой на данные Верховной Рады Украины, по сравнению с октябрем 2019 года количество народных избранников, которые получают данную ​​компенсацию, выросло на 38 человек и составило 158 человек.

Распределение нардепов между фракциями и группами ВР:

Фракция "Слуга народа" - 121 из 248 (49%);

Группа "За будущее" - 10 из 22 (45%);

Внефракционные - 9 из 21 (43%);

Фракция "Европейская солидарность" - 7 из 27 (26%);

Фракция "Голос" - 4 из 20 (20%);

Фракция ОПЗЖ - 6 из 44 (14%);

Фракция "Батькивщина" - 1 из 24 (4%).

Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию за наем жилья, в случае, если они не обеспечены жильем в столице и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от границ Киева.

Однако среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент проживали в Киеве. А именно: Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов из фракции "Слуга народа", а также Михаил Бондарь из "Европейской солидарности".

В 2018 году 172 народных депутата восьмого созыва, из которых 21 имели жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,53 млн грн.