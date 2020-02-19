Нардепы получили почти 6 миллионов компенсации за жилье
Как сообщает RegioNews со ссылкой на данные Верховной Рады Украины, по сравнению с октябрем 2019 года количество народных избранников, которые получают данную компенсацию, выросло на 38 человек и составило 158 человек.
Распределение нардепов между фракциями и группами ВР:
Фракция "Слуга народа" - 121 из 248 (49%);
Группа "За будущее" - 10 из 22 (45%);
Внефракционные - 9 из 21 (43%);
Фракция "Европейская солидарность" - 7 из 27 (26%);
Фракция "Голос" - 4 из 20 (20%);
Фракция ОПЗЖ - 6 из 44 (14%);
Фракция "Батькивщина" - 1 из 24 (4%).
Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию за наем жилья, в случае, если они не обеспечены жильем в столице и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от границ Киева.
Однако среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент проживали в Киеве. А именно: Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов из фракции "Слуга народа", а также Михаил Бондарь из "Европейской солидарности".
В 2018 году 172 народных депутата восьмого созыва, из которых 21 имели жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,53 млн грн.
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