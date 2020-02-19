14:31  19 февраля
"Укртелеком" повышает тарифы за услуги с 1 марта
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 15:22 7

Нардепы получили почти 6 миллионов компенсации за жилье

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 15:22 7
Читайте також українською мовою
Около 160 народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн
Фото: flickr/National Bank Of Ukraine
Около 160 народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн

Как сообщает RegioNews со ссылкой на данные Верховной Рады Украины, по сравнению с октябрем 2019 года количество народных избранников, которые получают данную ​​компенсацию, выросло на 38 человек и составило 158 человек.

Распределение нардепов между фракциями и группами ВР:

Фракция "Слуга народа" - 121 из 248 (49%);
Группа "За будущее" - 10 из 22 (45%);
Внефракционные - 9 из 21 (43%);
Фракция "Европейская солидарность" - 7 из 27 (26%);
Фракция "Голос" - 4 из 20 (20%);
Фракция ОПЗЖ - 6 из 44 (14%);
Фракция "Батькивщина" - 1 из 24 (4%).

Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию за наем жилья, в случае, если они не обеспечены жильем в столице и зарегистрированы на расстоянии более 30 км от границ Киева.

Однако среди 158 нардепов есть 10 депутатов, которые отметили, что на момент избрания в парламент проживали в Киеве. А именно: Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов из фракции "Слуга народа", а также Михаил Бондарь из "Европейской солидарности".

В 2018 году 172 народных депутата восьмого созыва, из которых 21 имели жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,53 млн грн.


выплаты аренда компенсация нардепы
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »