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19 февраля 2020, 14:55 2

Высший суд рассматривает дело судьи из Закарпатья

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19 февраля 2020, 14:55 2
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В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств по делу судьи Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области
В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств по делу судьи Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

18 февраля коллегией судей ВАКС исследованы протоколы негласных следственных розыскных действий, на которых зафиксирован факт получения неправомерной выгоды судьей и предоставления указания помощнику судьи о подготовке решения в пользу заявителя по делу по административному иску последнего к Управлению социальной защиты населения Мукачевской РГА.

За принятие этого решения судья 11 сентября 2017 года при посредничестве начальника юридического отдела и получил от гражданина 4 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Следующее заседание, на котором продолжится исследование материалов, запланировано на 22 апреля 2020 года.


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