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19 февраля 2020, 15:42

За взятку в $300 винницкого депутата отстранили от должности

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19 февраля 2020, 15:42
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Отстранение должностного лица подтвердил Винницкий апелляционный суд
Фото: facebook
Отстранение должностного лица подтвердил Винницкий апелляционный суд

Депутат Винницкого облсовета отстранили от должности заместителя начальника одного из управлений аппарата совета, сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Винницкого апелляционного суда.

Народного избранника подозревают в получении $300 взятки за предоставление согласия на пользование нежилыми помещениями.

Апелляционная инстанция 18 февраля оставила без изменений решение следственного судьи городского суда об отстранении депутата от должности до 6 апреля - пока будет длиться досудебное расследование.


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