За взятку в $300 винницкого депутата отстранили от должности
Отстранение должностного лица подтвердил Винницкий апелляционный суд
Отстранение должностного лица подтвердил Винницкий апелляционный суд
Депутат Винницкого облсовета отстранили от должности заместителя начальника одного из управлений аппарата совета, сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Винницкого апелляционного суда.
Народного избранника подозревают в получении $300 взятки за предоставление согласия на пользование нежилыми помещениями.
Апелляционная инстанция 18 февраля оставила без изменений решение следственного судьи городского суда об отстранении депутата от должности до 6 апреля - пока будет длиться досудебное расследование.
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