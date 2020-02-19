Депутаты массово нарушают правила дорожного движения под Верховной Радой
Народные избранники опаздывают на работу, просят своих водителей высаживать их поближе ко входу в Раду, заставляя их тем самым останавливаться под знаком "Остановка запрещена". К тому же депутаты всех фракций едины, ведь нарушают и "Слуги народа", и "Батькивщина", и "ОПЗЖ"
Народные избранники опаздывают на работу, просят своих водителей высаживать их поближе ко входу в Раду, заставляя их тем самым останавливаться под знаком "Остановка запрещена". К тому же депутаты всех фракций едины, ведь нарушают и "Слуги народа", и "Батькивщина", и "ОПЗЖ"
Как передает RegioNews, соответствующее видео опубликовала общественная организация "Останови Лося".
Таким образом, ГО "Останови лося" отслеживала несколько часов приезд нардепов в ВР и насчитала штрафов на общую сумму в несколько тысяч гривен.
На видео активисты "Останови Лося" также предлагают депутатам-нарушителям подписать петицию, которая позволяет нардепам, а также их родственникам нарушать правила дорожного движения.
Не смотря на то, что они все останавливаются на пешеходных переходах, депутаты ее подписывать не хотят. При этом ответственность перекладывают на своих водителей. Более того, некоторые перебегают даже на красный свет, в следствии чего оправдываться уже не получается.
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