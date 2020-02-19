14:31  19 февраля
"Укртелеком" повышает тарифы за услуги с 1 марта
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 14:49 11

Фонд госимущества пустил с молотка оздоровительный комплекс НБУ за 17 млн

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 14:49 11
Читайте також українською мовою
Фонд государственного имущества Украины продал комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен
Фото: facebook/Taras Yeleyko
Фонд государственного имущества Украины продал комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы Фонда Тарас Елейко на своей странице в Facebook.

По его словам, продажа состоялась на приватизационном аукционе.

"Вчера (18 февраля - ред.) состоялся приватизационный аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17.3 млн грн (+ НДС) и уже скоро, надеемся, данный объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал Елейко.

Отметим, Фонд госимущества выставил на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в июле 2019 года со стартовой ценой в 64,4 млн грн.

СПРАВКА: оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га. Строительство комплекса незавершено и включает две очереди. Степень готовности первой очереди - 96%.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Дом построен по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2 029,75 м2.


Фонд госимущества Прикарпатье аукцион Яремче
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »