Фонд госимущества пустил с молотка оздоровительный комплекс НБУ за 17 млн
Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы Фонда Тарас Елейко на своей странице в Facebook.
По его словам, продажа состоялась на приватизационном аукционе.
"Вчера (18 февраля - ред.) состоялся приватизационный аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17.3 млн грн (+ НДС) и уже скоро, надеемся, данный объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал Елейко.
Отметим, Фонд госимущества выставил на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в июле 2019 года со стартовой ценой в 64,4 млн грн.
СПРАВКА: оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га. Строительство комплекса незавершено и включает две очереди. Степень готовности первой очереди - 96%.
Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Дом построен по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2 029,75 м2.
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