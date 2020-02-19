Фонд госимущества пустил с молотка оздоровительный комплекс НБУ за 17 млн

Фонд государственного имущества Украины продал комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен

Фото: facebook/Taras Yeleyko

Фонд государственного имущества Украины продал комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче за 17,3 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы Фонда Тарас Елейко на своей странице в Facebook.

По его словам, продажа состоялась на приватизационном аукционе.

"Вчера (18 февраля - ред.) состоялся приватизационный аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17.3 млн грн (+ НДС) и уже скоро, надеемся, данный объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал Елейко.

Отметим, Фонд госимущества выставил на приватизацию оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в июле 2019 года со стартовой ценой в 64,4 млн грн.

СПРАВКА: оздоровительный комплекс "Прикарпатье" расположен на земельном участке общей площадью 2,7 га. Строительство комплекса незавершено и включает две очереди. Степень готовности первой очереди - 96%.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Дом построен по индивидуальному проекту. Общая площадь - 2 029,75 м2.