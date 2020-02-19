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19 февраля 2020, 14:42 10

58 тонн монет. ОРДЛО платят Украине за воду мелочью

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19 февраля 2020, 14:42 10
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Представители оккупационной администрации РФ в ОРДЛО 19 февраля рассчитываются за потребленную воду мелочью
Фото: pixabay.com
Представители оккупационной администрации РФ в ОРДЛО 19 февраля рассчитываются за потребленную воду мелочью

Об этом, как передает RegioNews, LIGA.net сообщил заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко.

По его словам, передача денег происходит сейчас на мосту в Счастье и будет идти три дня.

"Обычно это было в гривнях с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две гривны и пять гривен 24 миллиона. Сейчас речь идет о 15-16 миллионах гривен. В этот раз они нам дают мелочью. Знаю, что по 25 кг мешки полиэтиленовые", - отметил Лысенко, уточнив, что это примерно 58 тонн монет.

Лысенко рассказал, что мешки с монетами сотрудники райводоканаланосят через мост в присутствии военных, полицейских, наблюдателей ОБСЕ и остальных контролирующих органов.

Он добавил, что потом все грузится в машину, они с инкассацией едут в банк, где сдают деньги. "Это издевательство над нами и над нашими сотрудниками предприятия", - подчеркнул Лысенко.

Лысенко напомнил, что у ОРЛО перед Попаснянским райводоканалом есть долги еще за 2016 год. Общая сумма долга составляет 170 миллионов гривен.

Замдиректора райводоканала добавил, что вопрос возврата этой суммы долга до сих пор "никак не урегулирован".


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