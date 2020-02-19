"Укртелеком" повышает тарифы за услуги с 1 марта
В Украине с 1 января вступили в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги
В Украине с 1 января вступили в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги
Об этом сообщается на сайте компании, пишет RegioNews.
Компания "Укртелеком" повышает с 1 марта 2020 стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.
Согласно сообщению, 1 марта 2020 прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.
Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.
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