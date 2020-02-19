Скандал из-за "скорых” в Днепре. Мэр Филатов надеется, что "зеленый” разум областной власти возобладает

Городской голова Днепра Борис Филатов во время сессии горсовета 19 февраля предложил пополнить уставный фонд местного КП санитарного автотранспорта на 9 миллионов гривен из-за скандальной ситуации

Фото: Днепровский горсовет

Городской голова Днепра Борис Филатов во время сессии горсовета 19 февраля предложил пополнить уставный фонд местного КП санитарного автотранспорта на 9 миллионов гривен из-за скандальной ситуации

Об этом сообщает RegioNews.

"Я не очень хотел выносить эту историю в паблик, но надеюсь, что разум возобладает. Но в настоящий момент областная администрация отказывается оплачивать городу стоимость использованных городских карет скорой помощи. Уже накопилась задолженность 14 миллионов гривен. Идут серьезные консультации, сегодня будет встреча у председателя областного совета, но я хотел бы просто подстраховаться. В случае, если наши уважаемые областные власти уйдут, как у них часто бывает, в деструктив, мы не можемо остановить в городе скорые помощи. Кроме того, что там накопилась задолженность в 14 миллионов, которую они внаглую отказываются платить, не объясняя причин, нам 21 числа нужно людям платить заработную плату. Но я надеюсь, что разум зеленый у них возобладает и они придут до тямы, то мы тогда переголосуем и в уставной фонд ничего вносить не будем”, - сказал Филатов.