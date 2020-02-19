Это восстановление моей свободы, мироощущения: интервью журналиста Семены после выезда из Крыма

Николай Семена рассказал о пережитом в Крыму и о своем первом за четыре года путешествии на поезде

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Николай Семена рассказал о пережитом в Крыму и о своем первом за четыре года путешествии на поезде

Сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии. 18 февраля журналист выехал из Крыма, где последние три года находился на испытательном сроке, в связи с условным сроком по обвинению в "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России". Возвращаться на полуостров Семена не собирается. В интервью, сидя в поезде "Новоалексеевка – Киев", он рассказал о том, с чем столкнулся при пересечении админграницы с аннексированным полуостровом, как его встречали на Херсонщине, и что он думает о будущем Крыма и его жителей. Ранее сообщалось, что осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев.

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