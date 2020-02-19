В Полтаве заместителя председателя ОГА ищут через Facebook

Основная задача заместителя по цифровой трансформации - внедрять в регионе диджитал-проекты

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Основная задача заместителя по цифровой трансформации - внедрять в регионе диджитал-проекты

В Полтавской облгосадминистрации объявили о поиске кандидата на должность заместителя председателя ОГА по цифровой трансформации, сообщает RegioNews.

Основной задачей заместителя по цифровой трансформации будет внедрение диджитал-проектов в области. Именно поэтому желательно иметь опыт в IT или смежной сфере, а также в переговорах и управлении проектами.

"Необходимо обеспечить Полтавскую область высокоскоростным интернетом, и это только одна из многих будущих задач, - сообщает на своей странице в соцсети заместитель главы ОГА Екатерина Рижиченко.

Также она призывает предлагать себя в кандидаты и отправлять предложения в личных сообщениях.