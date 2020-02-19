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19 февраля 2020, 13:47 7

Одесская ОГА: Измаил готов к приёму больных коронавирусом

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19 февраля 2020, 13:47 7
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Больница Измаила готова к разворачиванию дополнительных мест для приёма больных
Фото: Facebook
Больница Измаила готова к разворачиванию дополнительных мест для приёма больных

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.

Куцый сообщил, что на закрытом заседании в стенах ОГА он утвердил ряд дополнительных мероприятий для недопущения проникновения вируса в регион. Кроме того, согласован план действий на случай, если в область прибудут пациенты с симптомами болезни.

"Одесская область готова предоставить медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение вируса", - сообщает глава Одесской РГА.

Напомним, что главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы, где в двадцати боксах на 65 мест уже готовы к лечению пациентов.

Одещина готова до прийому та лікування хворих на коронавірус COVID-19! На закритому засіданні в Одеській ОДА я...

Опубліковано Максимом Куцим Середа, 19 лютого 2020 р.


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