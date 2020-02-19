Одесская ОГА: Измаил готов к приёму больных коронавирусом

Больница Измаила готова к разворачиванию дополнительных мест для приёма больных

Фото: Facebook

Больница Измаила готова к разворачиванию дополнительных мест для приёма больных

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.

Куцый сообщил, что на закрытом заседании в стенах ОГА он утвердил ряд дополнительных мероприятий для недопущения проникновения вируса в регион. Кроме того, согласован план действий на случай, если в область прибудут пациенты с симптомами болезни.

"Одесская область готова предоставить медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение вируса", - сообщает глава Одесской РГА.

Напомним, что главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы, где в двадцати боксах на 65 мест уже готовы к лечению пациентов.