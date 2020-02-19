Бюджетный комитет рассмотрит отчет Кабмина в среду

В среду, 19 февраля, комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит отчет правительства за 2019 год. Об этом сообщил секретарь комитета ВР Владимир Цабаль

В среду, 19 февраля, комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит отчет правительства за 2019 год. Об этом сообщил секретарь комитета ВР Владимир Цабаль

Как сообщает RegioNews, на предыдущем заседании комитета нардепы обсуждали часть, которая касается фискальной политики и исполнения бюджета. "В комитете мы на предыдущем бюджетном комитете обсуждали часть, которая касается фискальной политики и выполнения бюджета. Это стало частью того отчета. Из других направлений мы будем обсуждать сегодня на комитете", - заявил Цабаль. Напомним, Кабинет министров Украины в понедельник, 17 февраля, опубликовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Также спикер ВР заявил, что Кабмин представит отчет в Верховной раде на заседании 21 февраля.

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