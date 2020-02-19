Кабмин придумал, чем нагрузить Офис финконтроля
Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины, Положения нового органа Кабинет министров Украины утвердил на заседании 19 февраля.
"Офис финконтроля осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали ) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество ", - говорится в к ументи.
Контрольные мероприятия будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве.
Новосозданный орган будет отвечать, в частности, за проверку:
использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;
соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственного и местных бюджетов;
соблюдение законодательства о закупках;
целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;
реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;
законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Кроме того, в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.
"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля. Поэтому повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдение законодательства ", объяснила в Министерстве.
Напомним, 6 февраля Министерка финансов Оксана Маркарова представила коллективу голову Офиса финансового контроля Игоря Буграк.
- 13:47 19 февраля Одесская ОГА: Измаил готов к приёму больных коронавирусом
- 13:45 19 февраля Кабмин придумал, чем нагрузить Офис финконтроля
- 13:44 19 февраля Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев
- 13:39 19 февраля В порту под Одессой погрузчик задавил насмерть двух человек
- 13:26 19 февраля Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплатят 1,4 млрд грн
- 13:17 19 февраля В лицее в Киевской области распылили неизвестное вещество
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело