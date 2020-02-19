08:00  19 февраля
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
08:27  19 февраля
США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 13:45 8

Кабмин придумал, чем нагрузить Офис финконтроля

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 13:45 8
Читайте також українською мовою
Новосозданный Офис финансового контроля будет проверять министерства и ведомства
Фото: facebook/KabminUA
Новосозданный Офис финансового контроля будет проверять министерства и ведомства

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины, Положения нового органа Кабинет министров Украины утвердил на заседании 19 февраля.

"Офис финконтроля осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали ) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество ", - говорится в к ументи.

Контрольные мероприятия будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве.

Новосозданный орган будет отвечать, в частности, за проверку:

использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;
соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственного и местных бюджетов;
соблюдение законодательства о закупках;
целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;
реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;
законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Кроме того, в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.

"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля. Поэтому повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдение законодательства ", объяснила в Министерстве.

Напомним, 6 февраля Министерка финансов Оксана Маркарова представила коллективу голову Офиса финансового контроля Игоря Буграк.


финансы контроль Минфин проверки
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »