Кабмин придумал, чем нагрузить Офис финконтроля

Новосозданный Офис финансового контроля будет проверять министерства и ведомства

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Новосозданный Офис финансового контроля будет проверять министерства и ведомства

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины, Положения нового органа Кабинет министров Украины утвердил на заседании 19 февраля.

"Офис финконтроля осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали ) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество ", - говорится в к ументи.

Контрольные мероприятия будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве.

Новосозданный орган будет отвечать, в частности, за проверку:

использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;

соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственного и местных бюджетов;

соблюдение законодательства о закупках;

целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;

реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;

законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;

состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Кроме того, в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.

"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля. Поэтому повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдение законодательства ", объяснила в Министерстве.

Напомним, 6 февраля Министерка финансов Оксана Маркарова представила коллективу голову Офиса финансового контроля Игоря Буграк.