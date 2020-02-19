В порту под Одессой погрузчик задавил насмерть двух человек

В порту Южный под Одесской под колесами погрузчика погибло двое людей

В порту Южный под Одесской под колесами погрузчика погибло двое людей

Об этом сообщает RegioNews со сылкой на сайт Думская.

Инциндент произошел 19 февраля в 9:30 утра. Водитель портового автопогрузчика не заметил сотрудницу весового комплекса и охранника и совершил на них наезд. Как отмечают в ГУ Национальной полиции в Одесской области, оба пострадавшие скончались до приезда медиков.

Сейчас в порту работает следственно-оперативная группа, водитель погрузчика находится в шоковом состоянии.