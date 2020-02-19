В Луганской области задержали мужчину вероятно причастного к боевикам

Военнослужащие одного из подразделений группировки Нацгвардии в ОТУ "Север" задержали жителя Луганщины

Фото: Национальная гвардия Украины

Военнослужащие одного из подразделений группировки Нацгвардии в ОТУ "Север" задержали жителя Луганщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу группировки НГУ ОС. Мужчина пытался пересечь блокпост возле села Городище. В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года рождения был отмечен, как лицо причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию. Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции.

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