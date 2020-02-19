Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований выплатят 1,4 млрд грн
Как сообщает RegioNews, об этом заявил премьер-министра Украины Алексей Гончарук.
По его словам, на осуществление соответствующих выплат правительство выделило 1 млрд 354 млн грн.
"Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн., что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - сказал он.
В свою очередь в Министерстве социальной политики уточнили, что данная помощь будет разовая и ее должны выплатить до 5 мая текущего года.
В частности, размер выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований составляет:
- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 4120 гривен, II группы - 3640 гривен, III группы - 3160 гривен;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1390 гривен;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 4120 гривен;
- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 900 гривен;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 570 гривен.
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