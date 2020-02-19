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19 февраля 2020, 13:02 6

В Бердянске задержали бандитов, которые похищали и пытали людей

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19 февраля 2020, 13:02 6
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В городе Бердянск правоохранители провели спецоперацию и освободили пленников, которых пытали и требовали с них деньги. На данный момент злоумышленники задержаны и взяты под стражу
Фото: полиция
В городе Бердянск правоохранители провели спецоперацию и освободили пленников, которых пытали и требовали с них деньги. На данный момент злоумышленники задержаны и взяты под стражу

Об этом сообщили в Бердянском отделе полиции, передает RegioNews.

Как оказалось, задержанные являются участниками местной преступной группировки, которая занимается похищениями людей и вымогательством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

Так, в минувшую пятницу, 14 февраля, преступники похитили четверых жителей курортного Бердянска. Мужчин, на протяжении практически пяти дней, зверски избивали, пытали и унижали.

Члены банды требовали 60 000 долларов США за несуществующий долг. Когда потерпевшие передали 10 000 долларов США, у них отобрали имущество и автомобили, после чего отпустили.


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