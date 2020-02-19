В Бердянске задержали бандитов, которые похищали и пытали людей

В городе Бердянск правоохранители провели спецоперацию и освободили пленников, которых пытали и требовали с них деньги. На данный момент злоумышленники задержаны и взяты под стражу

Фото: полиция

В городе Бердянск правоохранители провели спецоперацию и освободили пленников, которых пытали и требовали с них деньги. На данный момент злоумышленники задержаны и взяты под стражу

Об этом сообщили в Бердянском отделе полиции, передает RegioNews. Как оказалось, задержанные являются участниками местной преступной группировки, которая занимается похищениями людей и вымогательством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие. Так, в минувшую пятницу, 14 февраля, преступники похитили четверых жителей курортного Бердянска. Мужчин, на протяжении практически пяти дней, зверски избивали, пытали и унижали. Члены банды требовали 60 000 долларов США за несуществующий долг. Когда потерпевшие передали 10 000 долларов США, у них отобрали имущество и автомобили, после чего отпустили.

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