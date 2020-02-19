Задержанный на взятке чиновник Житомирской ОГА вернулся на руководящую должность
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Житомир.Online.
Чиновник активно участвует в заседаниях по коронавирусу и других совещаниях, касающихся медицинской реформы.
19 февраля на своей странице в Фейсбуке председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко опубликовал пост о том, что область вошла в топ-5 относительно готовности медицинских учреждений к второго этапа реформы. На фото рядом с заместителями председателя можно увидеть и Виктора Лучкива.
Наша область увійшла до топ-5 відносно готовності медичних закладів до другого етапу реформи Окрім загальновідомої...Опубліковано Віталієм Бунечком Середа, 19 лютого 2020 р.
Напомним, 8 апреля 2019 Виктора Лучкива задержали на взятке в 10 тыс. грн. К тому же Лучков является зятем начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Зиновия Парамонова.
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