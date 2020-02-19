Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев

Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность

Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность

Как пишет RegioNews, соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что существующая система обеспечения жильем опирается на подходы, определенные еще в Жилищном кодексе Украинской ССР. Эти подходы с учетом недостаточных финансовых возможностей государства обусловили бесперспективное ожидание получения бесплатного жилья и безрезультатного пребывания украинцев на учете.

В Кабмине подсчитали, что для обеспечения жильем вышеуказанных категорий необходимо минимум 13,8 млн квадратных метров жилья общей стоимостью 189 млрд гривен.