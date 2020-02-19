В Кабмине назвали сумму доплат учителям начальных классов

В Украине учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию получат ежемесячные доплаты к окладу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram

В Украине учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию получат ежемесячные доплаты к окладу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram

"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитают педагогам, как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал премьер, информирует RegioNews. По его словам, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом. Ранее министр образования Анна Новосад, рассказывая о реформе школы, объяснила, что через пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников.

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