Перед Северодонецким горсоветом устроили потасовку депутат из Лисичанска и помощник нардепа

Полиция занимается расследованием драки между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и помощника нардепа Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком в Северодонецке

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Полиция занимается расследованием драки между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и помощника нардепа Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком в Северодонецке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Видео произошедшего конфликта опубликовали в социальных сетях сами участники потасовки. При этом стороны конфликта взаимно обвиняют друг друга в подстрекательстве и первоначальной агрессии.

Депутат от "Оппозиционной платформы" Лисичанского горсовета Полупанов утверждает, что находился около Северодонецкого горсовета "по своим делам", когда к нему подошел Шевчук и "начал задавать всякие вопросы".

Шевчук, в свою очередь, позже заявил о "инсайдерской информации", что в Северодонецкий горсовет "проникли какие-то люди". Якобы, проверяя эту информацию, Шевчук и оказался возле горсовета, а увидев Полупанова, подошел к нему с вопросами о цели пребывания там Полупанова.

Так или иначе, разговор позже перетек в потасовку, после которой и Шевчук, и Полупанов написали заявления в полицию.

"В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. После этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции", - говорится в официальном сообщении Нацполиции.

По обоим заявления сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Сейчас полиция продолжает расследование.