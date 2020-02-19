Перед Северодонецким горсоветом устроили потасовку депутат из Лисичанска и помощник нардепа
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
Видео произошедшего конфликта опубликовали в социальных сетях сами участники потасовки. При этом стороны конфликта взаимно обвиняют друг друга в подстрекательстве и первоначальной агрессии.
Депутат от "Оппозиционной платформы" Лисичанского горсовета Полупанов утверждает, что находился около Северодонецкого горсовета "по своим делам", когда к нему подошел Шевчук и "начал задавать всякие вопросы".
Шевчук, в свою очередь, позже заявил о "инсайдерской информации", что в Северодонецкий горсовет "проникли какие-то люди". Якобы, проверяя эту информацию, Шевчук и оказался возле горсовета, а увидев Полупанова, подошел к нему с вопросами о цели пребывания там Полупанова.
Так или иначе, разговор позже перетек в потасовку, после которой и Шевчук, и Полупанов написали заявления в полицию.
"В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. После этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции", - говорится в официальном сообщении Нацполиции.
По обоим заявления сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Сейчас полиция продолжает расследование.
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