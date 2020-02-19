Катастрофа МАУ: Иран заявил о серьезном повреждении "черного ящика" самолета
Как передает RegioNews со ссылкой на местное агентство IRNA, об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Черный ящик" претерпел серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о его реставрации. "Черный ящик" сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал он.
По словам министра, в настоящее время идет работа по восстановлению ящиков.
Напомним, 16 февраля Иран признал, что не может расшифровать "черные ящики" украинского самолета. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самописцы могут расшифровать в Украине.
СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.
В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".
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