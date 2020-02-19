Экс-начальник Черновицкой таможни Салагор оспаривает свое увольнение в суде

Бывший начальник Черновицкой таможни Николай Салагор обратился с иском в Черновицкий окружной административный суд против Государственной фискальной службы Украины. Он просит суд признать противоправной оценку его работы

Бывший начальник Черновицкой таможни Николай Салагор обратился с иском в Черновицкий окружной административный суд против Государственной фискальной службы Украины. Он просит суд признать противоправной оценку его работы

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, пишет RegioNews.

.В свою очередь, Государственная фискальная служба, которая является ответчиком, подала ходатайство, в котором указала на то, что функции государственной таможенной политики выполняет Государственная таможенная служба Украины, а поэтому необходимо заменить ответчика.

Суд отказал в ходатайстве ДФС о замене ответчика. В то же время коллегия судей приняла решение привлечь таки Государственную таможенную службу Украины, как соответчика.

Дата следующего судебного заседания будет известна позже.

Справка: 6 июля прошлого года президент Зеленский "порекомендовал" Салагору уйти в отставку из-за многочисленных подозрения в причастности к контрабанде на Украине-румынской границе. Именно тогда в разгаре был скандал между Салагором и тогдашним губернатором Буковины Александром Фищуком.

Салагор обвинил Фищука и его бывшего зятя в контрабанде. В ответ Фищук заявил, что невиновен, а взамен имеет доказательства причастности Салагора к незаконным сделкам на границе.

После скандала волокита с увольнением Салагора продолжалась еще несколько месяцев. В конце концов в декабре 2019-го, главного таможенника Буковины уволили "в связи с получением государственным служащим негативной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2019 году".