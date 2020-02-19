Не Украиной единой: в Кремле рассказали, где применят "талант" уволенного Суркова

Президент России Владимир Путин перед увольнением своего помощника Владислава Суркова встречался с ним, чтобы отметить его "опыт и талант"

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Президент России Владимир Путин перед увольнением своего помощника Владислава Суркова встречался с ним, чтобы отметить его "опыт и талант"

Как передает RegioNews со ссылкой на россСМИ, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они (Владимир Путин и Владислав Сурков) встречались, он (Сурков) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - заявил он.

На уточняющий вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, представитель Кремля ответил: "Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском".

Также Песков не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков, и почему он решил уйти из Кремля.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова.

Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".