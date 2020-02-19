Не Украиной единой: в Кремле рассказали, где применят "талант" уволенного Суркова
Как передает RegioNews со ссылкой на россСМИ, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (Владимир Путин и Владислав Сурков) встречались, он (Сурков) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - заявил он.
На уточняющий вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, представитель Кремля ответил: "Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском".
Также Песков не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков, и почему он решил уйти из Кремля.
Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова.
Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".
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