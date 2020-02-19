08:00  19 февраля
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
08:27  19 февраля
США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 12:23 9

Не Украиной единой: в Кремле рассказали, где применят "талант" уволенного Суркова

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 12:23 9
Читайте також українською мовою
Президент России Владимир Путин перед увольнением своего помощника Владислава Суркова встречался с ним, чтобы отметить его "опыт и талант"
Фото: m.allpravda.info
Президент России Владимир Путин перед увольнением своего помощника Владислава Суркова встречался с ним, чтобы отметить его "опыт и талант"

Как передает RegioNews со ссылкой на россСМИ, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они (Владимир Путин и Владислав Сурков) встречались, он (Сурков) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - заявил он.

На уточняющий вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, представитель Кремля ответил: "Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском".

Также Песков не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков, и почему он решил уйти из Кремля.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова.

Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".


Кремль увольнение Владимир Путин Владислав Сурков
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »