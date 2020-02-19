ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов при вчерашних обстрелах в Луганской области

ОБСЕ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области

Фото: ОБСЕ

ОБСЕ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в отчете Миссии от 18 февраля.

Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого и Попасной, а также мониторинга камер видеонаблюдения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2 300 взрывов.

После обстрелов команда Миссии направила на место беспилотник дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Вольного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.