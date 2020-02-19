В "Нафтогазе" показали, сколько денег внесли в бюджет-2019

НАК "Нафтогаз Украины" оплатила в прошлом году в государственный бюджет более 120 млрд гривен налогов и дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" оплатила в прошлом году в государственный бюджет более 120 млрд гривен налогов и дивидендов

Как сообщает RegioNews, об этом написал глава компании Андрей Коболев в Facebook.

"В прошлом году группа Нафтогаз оплатила в государственный бюджет более 120 млрд гривен налогов и дивидендов. Из них - более 14 млрд грн мы заплатили в декабре авансом", - написал он, как объяснение опубликованному слайду со срезом работы компании.

Andriy Kobolyev: Мене часто питають - а що було зроблено за 6 років? На слайді - частина відповіді. Далі буде. У... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz Середа, 19 лютого 2020 р.

Напомним, правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что трудовые контракты некоторых работников НАК "Нафтогаз Украины" предусматривают получение премий за то, что компания получила от российского "Газпрома" 2,9 млрд дол. по решению Стокгольмского арбитража