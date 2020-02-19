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19 февраля 2020, 12:07 9

РФ обвинила Евросоюз из-за непризнания паспортов ОРДЛО

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19 февраля 2020, 12:07 9
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Министерство иностранных дел России обвинило Евросоюз в "тактике удушения" жителей Донбасса из-за непризнания паспортов, раздаваемых оккупантами в ОРДЛО
Министерство иностранных дел России обвинило Евросоюз в "тактике удушения" жителей Донбасса из-за непризнания паспортов, раздаваемых оккупантами в ОРДЛО

Как сообщает RegioNews, соответствующее заявление было выложено на сайте МИД РФ.

"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что оккупационные администрации на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей начали очередной этап кампании "паспортизации" населения. Пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта.

В ОФисе генерального прокурора Украины заявили, что сведения о принудительной паспортизации жителей неподконтрольной Украине части Донбасса будут приобщены к искам для Международного уголовного суда.


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