В Черниговской области более 94% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы

Более 94% учреждений, оказывающих медицинскую помощь вторичного и третичного уровня в области, готовы к заключению договоров с Национальной службой здоровья Украины.

Более 94% учреждений, оказывающих медицинскую помощь вторичного и третичного уровня в области, готовы к заключению договоров с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облдержадміінтрацію.

Это третий показатель в рейтинге, обнародованном НСЗУ.

Все заведения области, которые подпадают под условия реформирования, уже подключились к медицинской информационной системе и зарегистрировались в электронной системе здравоохранения. С помощью этих систем с 1 апреля текущего года будет осуществляться финансирование медучреждений по новым принципам.

Автономизировано в Черниговской области почти 93% медицинских учреждений. Это означает, что больницы получают статус некоммерческого коммунального предприятия, то есть становятся более самостоятельными в хозяйственных и управленческих делах.

Компьютерами медицинские учреждения вторичного и третичного уровня обеспечены на 85,42% потребности. Этот показатель ощутимо вырастет уже в ближайшее время, когда завершатся тендерные закупки оборудования. Из областного бюджета на это выделено более 8,5 миллиона гривен.