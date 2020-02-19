В Черниговской области более 94% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облдержадміінтрацію.
Это третий показатель в рейтинге, обнародованном НСЗУ.
Все заведения области, которые подпадают под условия реформирования, уже подключились к медицинской информационной системе и зарегистрировались в электронной системе здравоохранения. С помощью этих систем с 1 апреля текущего года будет осуществляться финансирование медучреждений по новым принципам.
Автономизировано в Черниговской области почти 93% медицинских учреждений. Это означает, что больницы получают статус некоммерческого коммунального предприятия, то есть становятся более самостоятельными в хозяйственных и управленческих делах.
Компьютерами медицинские учреждения вторичного и третичного уровня обеспечены на 85,42% потребности. Этот показатель ощутимо вырастет уже в ближайшее время, когда завершатся тендерные закупки оборудования. Из областного бюджета на это выделено более 8,5 миллиона гривен.
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