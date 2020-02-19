Угрозы жизни раненным в результате обстрелов в Луганской области нет - ООС

Раненые в результате обстрелов 18 февраля в Луганской области доставлены в военный мобильный госпиталь

Фото: Скрин с видео операции Объединенных сил

Раненые в результате обстрелов 18 февраля в Луганской области доставлены в военный мобильный госпиталь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил

"Всем раненым на месте происшествия была оказана соответствующая первая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. Сейчас, после дообследования получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", - сказал начальник медицинской службы ООС полковник медицинской службы Александр Авраменко.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.