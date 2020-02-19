08:00  19 февраля
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
08:27  19 февраля
США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 12:00 8

Угрозы жизни раненным в результате обстрелов в Луганской области нет - ООС

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 12:00 8
Читайте також українською мовою
Раненые в результате обстрелов 18 февраля в Луганской области доставлены в военный мобильный госпиталь
Фото: Скрин с видео операции Объединенных сил
Раненые в результате обстрелов 18 февраля в Луганской области доставлены в военный мобильный госпиталь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил

"Всем раненым на месте происшествия была оказана соответствующая первая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. Сейчас, после дообследования получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", - сказал начальник медицинской службы ООС полковник медицинской службы Александр Авраменко.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.


обстрел
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »