Суд разрешил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить Гладковскому все 5 обязанностей. Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область, - ред.), И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. То есть, Гладковський может на текущий момент свободно передвигаться по территории Киевской области ", - сказал Волынец.

Адвокат уточнил, что до 18 апреля у Гладковского остались следующие обязанности: прибывать к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации сообщать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

Справка: 27 августа прошлого года НАБУ возбудило дело против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ. На следующий день ему объявили подозрение в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

По данным САП, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания" Богдан моторс ". Как следствие, государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков, утверждают в САП.

Кроме того, бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева в 2016-2018 годах.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.

21 октября за Гладковского внесли залог и он вышел из СИЗО.

20 декабря ВАКС позволил снять электронный браслет с Гладковского.

5 февраля генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского ближайшее время направят в суд.