Суд разрешил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области
Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить Гладковскому все 5 обязанностей. Мы выступили против этой одной обязанности (не покидать Киевскую область, - ред.), И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. То есть, Гладковський может на текущий момент свободно передвигаться по территории Киевской области ", - сказал Волынец.
Адвокат уточнил, что до 18 апреля у Гладковского остались следующие обязанности: прибывать к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации сообщать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.
Справка: 27 августа прошлого года НАБУ возбудило дело против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ. На следующий день ему объявили подозрение в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.
По данным САП, Гладковський обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ОАО "Автомобильная компания" Богдан моторс ". Как следствие, государству было нанесено более 10,62 млн грн убытков, утверждают в САП.
Кроме того, бывший чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева в 2016-2018 годах.
19 октября Высший антикоррупционный суд избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тысячи 130 грн.
21 октября за Гладковского внесли залог и он вышел из СИЗО.
20 декабря ВАКС позволил снять электронный браслет с Гладковского.
5 февраля генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского ближайшее время направят в суд.
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