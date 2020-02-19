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19 февраля 2020, 11:15 1

В Херсонской области нашли тайник с гранатометами и тротилом

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19 февраля 2020, 11:15 1
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Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Каланчакском районе Херсонской области, недалеко от Северо-Крымского канала, схрон с гранатометами, тротилом и другим боеприпасами
Фото: Виктория Шакула Facebook
Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Каланчакском районе Херсонской области, недалеко от Северо-Крымского канала, схрон с гранатометами, тротилом и другим боеприпасами

Об этом в Facebook сообщила пресс-офицер Херсонского областного управления СБУ Виктория Шакула, передает RegioNews.

Сообщается, что сотрудники СБУ достали из тайника 2 ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Уголовное производство открыто по статье 263 УК Украины: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют, кто сделал этот схрон.

Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу...

Опубліковано Викторією Шакулою Понеділок, 17 лютого 2020 р.


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