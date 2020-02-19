Во Львове автомобиль снес 18 метров парапета

Львовские патрульные поймали водителя, который снес 18 метров парапета и въехал в трамвайную остановку

Львовские патрульные поймали водителя, который снес 18 метров парапета и въехал в трамвайную остановку

Сегодня, около 2 часов ночи, во Львове патрульные получили вызов о ДТП на улице Сахарова. Там автомобиль Peugeot Partner совершил наезд на трамвайную остановку и уничтожил 18 метров парапета, а также повредил прилегающую инфраструктуру.

Водитель скрылся с места происшествия. Просмотрев видео с камер наблюдения, патрульные установили, что ДТП произошло при превышении скорости.

Авто и его водителя с двумя пассажирами правоохранители обнаружили на улице Кастеливка. Все, включительно с водителем, были нетрезвыми.

23-летний житель города Тернополь отказался от проверки на состояние опьянения. На него составили протоколы по ч.1. ст.130 КуоАП - управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст.122-4 УпАПК - побег с места ДТП, по ст.124 - нарушения ПДД, что привело к ДТП.

На водителя и его друзей вынесли постановление за курение в публичных местах, и, отдельно, каждый из пассажиров получил постановление за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.