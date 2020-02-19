Во Львове автомобиль снес 18 метров парапета
Сегодня, около 2 часов ночи, во Львове патрульные получили вызов о ДТП на улице Сахарова. Там автомобиль Peugeot Partner совершил наезд на трамвайную остановку и уничтожил 18 метров парапета, а также повредил прилегающую инфраструктуру.
Водитель скрылся с места происшествия. Просмотрев видео с камер наблюдения, патрульные установили, что ДТП произошло при превышении скорости.
Авто и его водителя с двумя пассажирами правоохранители обнаружили на улице Кастеливка. Все, включительно с водителем, были нетрезвыми.
23-летний житель города Тернополь отказался от проверки на состояние опьянения. На него составили протоколы по ч.1. ст.130 КуоАП - управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ст.122-4 УпАПК - побег с места ДТП, по ст.124 - нарушения ПДД, что привело к ДТП.
На водителя и его друзей вынесли постановление за курение в публичных местах, и, отдельно, каждый из пассажиров получил постановление за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.
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